Sei vegano? Nel Regno Unito puoi esimerti dal vaccino anti-Covid: "È come una fede religiosa" (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nel Regno Unito i vegani possono non vaccinarsi contro il Covid Sei vegano? Allora puoi esimerti dal fare il vaccino anti-Covid. È quanto stabilito nel Regno Unito da un parere giuridico secondo cui il veganesimo è considerato una "protected characteristic", ovvero equiparabile a una fede religiosa. Qualora l'Inghilterra decidesse di imporre l'obbligo vaccinale, o quantomeno di adottare una soluzione simile a quella adottata dall'Italia con l'obbligo del Green Pass, dovrebbe fare i conti, così come sottolinea Italia Oggi, con circa mezzo milioni di vegani, che sarebbero esenti dal vaccino per via del loro "credo".

