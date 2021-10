Sei anni dall’alluvione che devastò il Sannio: il ricordo della Provincia (FOTO) (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNella ricorrenza dei sei anni dall’alluvione che arrecò lutti e danni gravissimi alle infrastrutture, alle Imprese agricole, artigianali ed industriali, alle abitazioni, alle Scuole in numerosi Comuni del Sannio, il Presidente della Provincia Antonio Di Maria ha rivolto, innanzitutto, un pensiero per chi perse la vita a causa di quella calamità, ma anche per quegli uomini e per quelle donne dello Stato, per i Volontari, per le Organizzazioni caritatevoli e per le Associazioni, anche di Italiani residenti all’estero, e per i tanti ragazzi e ragazze extracomunitari, ospiti del Sannio, che si dedicarono al soccorso e all’assistenza alle popolazioni colpite ed alle opere di ricostruzione. «Quelle giornate di ottobre», ha dichiarato Di Maria, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNella ricorrenza dei seiche arrecò lutti e dgravissimi alle infrastrutture, alle Imprese agricole, artigianali ed industriali, alle abitazioni, alle Scuole in numerosi Comuni del So, il PresidenteAntonio Di Maria ha rivolto, innanzitutto, un pensiero per chi perse la vita a causa di quella calamità, ma anche per quegli uomini e per quelle donne dello Stato, per i Volontari, per le Organizzazioni caritatevoli e per le Associazioni, anche di Italiani residenti all’estero, e per i tanti ragazzi e ragazze extracomunitari, ospiti del So, che si dedicarono al soccorso e all’assistenza alle popolazioni colpite ed alle opere di ricostruzione. «Quelle giornate di ottobre», ha dichiarato Di Maria, ...

