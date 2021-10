Secondigliano | blitz al clan Marino | indagata la moglie di Tony Colombo

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Nella serata di ieri la squadra mobile di Napoli ha arrestato dieci persone ritenute affiliate al: coinvolta anche ladiUna serie di pentimenti e intercettazioni hanno dato il via ad una vero e proprionella periferia nord di Napoli. 32 gli indagati, 10 gli arresti disposti e 9 eseguiti. Sotto l’occhio degli inquirenti è finito il. Le accuse principali, secondo quanto emerge dal provvedimento firmato dal giudice delle indagini preliminari Anna Tirone, sono quelle di associazione mafiosa e traffico di droga. Roberto Manganiello, Maddalena Imperatore, Lorenzo Celentano, Mariano Isaia, Luigi Cioffi, Gaetano Magro, Crescenzo, Mario Attrice, Immacolata Rispoli, ...

Advertising

essebbi : Blitz contro il clan Marino di Secondigliano, 10 arresti. Indagata Tina Rispoli - ciropellegrino : Vi ricordo una nostra inchiesta 'Camorra Entertainment' Blitz contro il clan Marino di Secondigliano, 10 arresti.… -

Ultime Notizie dalla rete : Secondigliano blitz

... 2 in carcere e 8 ai domiciliari , ritenute vicine al clan Marino , dominante nella zona delle Case Celesti, a. Tra gli indagati c'è anche Tina Rispoli per associazione mafiosa , vedova ...L'articolo precedente: ilcontro il gruppo delle Case celesti Ancora una stangata per i ... L'inchiesta è incentrata su due individui che, nel quartiere, a bordo di uno scooter, ...La Squadra Mobile di Napoli ha eseguito 10 arresti nei confronti di persone collegate al clan Marino. Tra gli indagati anche Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino.Testata registrata presso il Tribunale di Napoli n°41 del 12/10/2016 . Voce di Napoli nasce con l'intento di parlare e raccontare il lato positivo della città che nasce all'ombr ...