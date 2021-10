"Se sono ancora vivo...": le inquietanti parole di Vasco Rossi. Dopo la polemica politica, questa frase (Di venerdì 15 ottobre 2021) È tornato di prepotenza al centro della scena, Vasco Rossi. Già, sta per uscire il suo ultimo album, Siamo qui, disponibile dal pRossimo 12 novembre. E il Blasco ha già iniziato il tour di presentazione. Ma non c'è solo il disco. C'è stata infatti anche la polemica politica, piuttosto inconsueta per il rocker di Zocca, che ha attaccato Matteo Salvini e Giorgia Meloni, bollati come "due che creano odio solo per i consensi". Sarà... Ma tant'è. Vasco Rossi, presentando il suo nuovo album, si è prodotto anche in qualche frase un poco inquietante, che fa riflettere: "Se sono ancora vivo io, c'è speranza per tutti", ha affermato. E ancora: "Questo non è il migliore dei mondi possibili, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) È tornato di prepotenza al centro della scena,. Già, sta per uscire il suo ultimo album, Siamo qui, disponibile dal pmo 12 novembre. E il Blasco ha già iniziato il tour di presentazione. Ma non c'è solo il disco. C'è stata infatti anche la, piuttosto inconsueta per il rocker di Zocca, che ha attaccato Matteo Salvini e Giorgia Meloni, bollati come "due che creano odio solo per i consensi". Sarà... Ma tant'è., presentando il suo nuovo album, si è prodotto anche in qualcheun poco inquietante, che fa riflettere: "Seio, c'è speranza per tutti", ha affermato. E: "Questo non è il migliore dei mondi possibili, ...

Ultime Notizie dalla rete : sono ancora Perché i vaccini anticovid non hanno vinto il Nobel per la medicina? ... tuttavia le candidature per i Nobel sono state chiuse il primo febbraio 2021, quando i vaccini a ... ma non avevano ancora mostrato il loro impatto decisivo sulla diffusione del virus. Scienza Nobel ...

Non c'è stato l'effetto scuola sui contagi ...8%: il 14 ottobre 2021 i casi sono stati 2.668, con ben 324 mila tamponi e una positività dello 0,8%. Anche se a ottobre 2020 il picco dei ricoveri ospedalieri era ancora lontano, avevamo già 539 ...

“Sono ancora vivo”, in libreria il graphic novel di Roberto Saviano Sky Tg24 Tranciata la fibra ottica, il sindaco: "Non un semplice atto vandalico" PITIGLIANO. A Pitigliano sono stati tranciati da ignoti i cavi della fibra ottica in zona Macerie, provocando l’interruzione di Internet nel centro storico con disservizi che vanno avanti da diversi g ...

GOL, DISFATTE E SPERANZE: TRE NOMI PER UN REGISTA La trasferta di Venezia è vicina per la Fiorentina, ma Italiano non ha ancora chiarito tutti i dubbi di formazione che ha in mente. La sosta per le Nazionali restituirà al tecnico ...

