Se Michetti cade a farsi male è la Meloni

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Il senso di Roma per Giorgiasarebbe un buon titolo per il romanzo breve la cui ultima pagina verrà scritta lunedì alle ore 15, quando nella capitale si chiudono le urne. La leader di Fratelli d’Italia si trova un po’ fieramente e un po’ obtorto collo nell’angolo. Denuncia una conventio ad excludendum nei confronti suoi e del suo partito, si sente fieramente all’angolo, accusa il ritorno della strategia della tensione per incastrarla nelle maglie di un neofascismo di ritorno sul quale non riesce a prendere fino in fondo le distanze per convenienza elettorale e perché sa che molti dei suoi vi coltivano rapporti e connessioni. Se c’è un significato politico nelle elezioni di Roma - oltre che il futuro prossimo del governo della città, s’intende - è quello che riguarda la leader della destra italiana. Il suo campione peggio non poteva andare. Enrico ...

Con Forza Italia che è diventata quello che è diventata, è stata Meloni e l'intero suo partito a doversi sobbarcarenel tentativo di issarlo su fino al Campidoglio, in quella che potrebbe ...A Roma chi vince? Se fossi costretto a scommettere, punterei sudel centrodestra. Il Pd ha ... Se stanno fermi muoiono, come la bici chese non è in moto. Il M5s è bloccato, e neanche ...Il senso di Roma per Giorgia Meloni sarebbe un buon titolo per il romanzo breve la cui ultima pagina verrà scritta lunedì alle ore 15, quando nella capitale si chiudono le urne. La leader di Fratelli ...Home Economia urbana Roma 2021: slitta visita Meloni al Ghetto, non tutta Comunità d’accordo Slitta a dopo il voto per l’elezione del sindaco l’annunciata visita da parte di Giorgia Meloni e di una de ...