Scuola, rinnovo contratto senza risorse aggiuntive. Anief: Governo rispetti impegni presi (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Mancano dieci settimane all’approvazione della Legge di Bilancio, ma di risorse aggiuntive per il comparto della Scuola non si vede nemmeno l’ombra. Eppure lo scorso mese di maggio, assieme alle altre Confederazioni, era stato siglato ilPatto per la Scuola, con il quale il Governo si era impegnato a mettere delle risorse aggiuntive per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego, e anche a dirottare queste risorse per valorizzare il personale della Scuola, sia gli insegnanti sia il personale amministrativo, i cui livelli stipendiali sono fermi da più di 40 anni. A ricordarlo Marcello Pacifico, presidente del sindacato Anief, che nel corso di un’intervista all’agenzia Teleborsa chiede ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Mancano dieci settimane all’approvazione della Legge di Bilancio, ma diper il comparto dellanon si vede nemmeno l’ombra. Eppure lo scorso mese di maggio, assieme alle altre Confederazioni, era stato siglato ilPatto per la, con il quale ilsi era impegnato a mettere delleper il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego, e anche a dirottare questeper valorizzare il personale della, sia gli insegnanti sia il personale amministrativo, i cui livelli stipendiali sono fermi da più di 40 anni. A ricordarlo Marcello Pacifico,dente del sindacato, che nel corso di un’intervista all’agenzia Teleborsa chiede ...

