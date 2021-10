Scontri a Beirut | cecchini sparano su folla L' appello del Mondo | ' Fermare le violenze'

Advertising

amnestyitalia : Siamo allarmati da quanto sta accadendo a Beirut, in #Libano. Si parla di un numero crescente di morti in seguito a… - Internazionale : Le uccisioni del 14 ottobre nel centro di Beirut dimostrano che c’è ancora molto da scoprire sull’esplosione al por… - YourmediaAgency : RT @JacZan: A Beirut torna lo spettro della guerra civile. Di @pierrehaski. #Libano. - RenatoSavoia : RT @michelegiorgio2: Beirut. L'abitudine agli scontri a fuoco nel comportamento del signore con la maglia verde e la sigaretta. https://t.c… - JacZan : A Beirut torna lo spettro della guerra civile. Di @pierrehaski. #Libano. -

Ultime Notizie dalla rete : Scontri Beirut

Il bilancio sale a 7 morti e una trentina di feriti negli incidenti al corteo per la rimozione del giudice che indaga sull'esplosione al porto dell'agosto 2020 nella quale persero la vita 215 ...Giornata di lutto nazionale in Libano all'insegna della tensione all'indomani dei più violentisettari mai registrati anegli ultimi anni. Mentre sono in corso i preparativi per seppellire le vittime (ci sono stati sette morti e decine di feriti), ancora oggi per le strade della ...Venerdì, 15 ottobre 2021 Home > aiTv > Libano ripiombato nel terrore, dopo scontri a fuoco mortali Milano, 15 ott. (askanews) - Nel paese dei cedri torna il vento di guerra. Scuole, negozi, banche e u ...Giornata di lutto nazionale in Libano all'insegna della tensione all'indomani dei più violenti scontri settari mai registrati a Beirut negli ultimi anni. (ANSA) ...