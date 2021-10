Sconcerti: “Vlahovic, quello che ha fatto la Juventus è illegale. Concorrenza sleale dei bianconeri”. (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sconcerti parla di Vlahovic e del possibile passaggio alla Juventus. L”editorialista spiega: “quello che sta succedendo non è legale”. Dusan Vlahovic non vuole rinnovare con la Fiorentina, nel clamoroso rifiuto c’è lo zampino della Juventus. .Ma c’è una novità, chiunque voglia acquistare Vlahovic dovrà vedersela con Rocco Commisso. Perché il patron viola di farsi prendere per il collo non ha nessuna intenzione, non sono previsti sconti né trattamenti di favore. Il rifiuto del rinnovo di contratto da parte di Vlahovic e dei suoi agenti è qualcosa che va oltre le normali dinamiche di mercato, come ha spiegato l’editorialista Mario Sconcerti ai microfoni di Tuttomercatoweb: Quale la squadra più vicina a Vlahovic? “Io ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 15 ottobre 2021)parla die del possibile passaggio alla. L”editorialista spiega: “che sta succedendo non è legale”. Dusannon vuole rinnovare con la Fiorentina, nel clamoroso rifiuto c’è lo zampino della. .Ma c’è una novità, chiunque voglia acquistaredovrà vedersela con Rocco Commisso. Perché il patron viola di farsi prendere per il collo non ha nessuna intenzione, non sono previsti sconti né trattamenti di favore. Il rifiuto del rinnovo di contratto da parte die dei suoi agenti è qualcosa che va oltre le normali dinamiche di mercato, come ha spiegato l’editorialista Marioai microfoni di Tuttomercatoweb: Quale la squadra più vicina a? “Io ...

