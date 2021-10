Sciopero contro il Green pass: cosa succede oggi (Di venerdì 15 ottobre 2021) Italia a rischio blocco per le proteste contro il Green pass obbligatorio per i lavoratori. Manifestazioni a Roma e Milano, ma la situazione che desta maggiori preoccupazioni è quella dei portuali di . Leggi su today (Di venerdì 15 ottobre 2021) Italia a rischio blocco per le protesteilobbligatorio per i lavoratori. Manifestazioni a Roma e Milano, ma la situazione che desta maggiori preoccupazioni è quella dei portuali di .

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero contro Stefano Puzzer: 'A Trieste nessun blocco, chi vuole lavora' ...Trieste aveva annunciato a partire da oggi il blocco 'a oltranza' del porto per protestare contro l'... La Commissione di Garanza degli scioperi ha giudicato 'illegittimo' lo sciopero e, in quanto tale, ...

No Green pass, primo giorno di obbligo al lavoro: manifestazioni in tutta Italia con il rischio paralisi Noi siamo contro questa logica. Deve essere premiato chi è fedele, chi paga le tasse e chi si è vaccinato', dice chiaro Enrico Letta. Vuole un'ulteriore riduzione dei costi dei test, invece, Giuseppe ...

Sciopero contro il Green pass: cosa succede oggi Today.it I portuali hanno iniziato sciopero. L'Italia libera spera in Trieste 'L'assemblea di questa sera dei lavoratori del porto di Trieste ha deciso di mettere in atto lo sciopero contro l'applicazione del decreto sul Green pass per poter lavorare indetto a partire dalla mez ...

Green pass obbligatorio per i lavoratori, a Trieste presidio dei portuali Italia blindata nel giorno del Green pass obbligatorio per i lavoratori. A Trieste presidio dei portuali che protestano contro il certificato verde e, al contempo, rifiutano anche i tamponi gratuiti.

