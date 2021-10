Sciopero 15-20 ottobre, la Commissione di Garanzia valuta provvedimenti (Di venerdì 15 ottobre 2021) La Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo Sciopero nei servizi pubblici essenziali ha avviato procedimenti di "valutazione" per gli scioperi generali proclamati dal 15 al 20 ottobre nell'ambito delle proteste contro il Green pass. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ladidell'attuazione della legge sullonei servizi pubblici essenziali ha avviato procedimenti di "zione" per gli scioperi generali proclamati dal 15 al 20nell'ambito delle proteste contro il Green pass. L'articolo .

Advertising

INPS_it : Informazione di servizio. L'Associazione Sindacale #FISI ha proclamato lo #sciopero generale di tutti i settori… - SkyTG24 : Genova, Trieste, Torino: le proteste contro il green pass in Italia. FOTO - thewaterflea : RT @luddynski: Sono in sciopero fino al 20 ottobre. È cringe, non servirà a un cazzo e mi sarò giocato qualche opportunità di carriera. M… - AntonioSassone7 : RT @AnnaRagosta: Connessioni. - ArezzoNotizie : VIDEO | Chi in sciopero, chi sospeso dal lavoro. No green pass in piazza ad Arezzo: scambi di accuse con un medico -