Sci alpino: Thomas Dressen rinuncia a Lake Louise e Beaver Creek, il calvario del tedesco continua (Di venerdì 15 ottobre 2021) Non c’è pace per Thomas Dressen. Il talentuoso discesista tedesco deve posticipare l’esordio stagionale a causa dei fastidi al ginocchio, operato una seconda volta a febbraio subito dopo i Mondiali di Cortina. Dressen patisce ancora le conseguenze della caduta nella discesa libera di Beaver Creek, a novembre 2018, quando sulla Birds of Pray una spigolata a oltre 100 km/h gli costò una sublussazione alla spalla e la rottura del legamento crociato posteriore del ginocchio destro. Un infortunio arrivato nel momento peggiore della carriera, che come un colpo di spugna vanificò tutti i progressi archiviati dal teutonico nei mesi precedenti, pregiudicando in parte i successivi. La prima, inattesa vittoria in Coppa del Mondo di Dressen arrivò da outsider a gennaio 2018 ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021) Non c’è pace per. Il talentuoso discesistadeve posticipare l’esordio stagionale a causa dei fastidi al ginocchio, operato una seconda volta a febbraio subito dopo i Mondiali di Cortina.patisce ancora le conseguenze della caduta nella discesa libera di, a novembre 2018, quando sulla Birds of Pray una spigolata a oltre 100 km/h gli costò una sublussazione alla spalla e la rottura del legamento crociato posteriore del ginocchio destro. Un infortunio arrivato nel momento peggiore della carriera, che come un colpo di spugna vanificò tutti i progressi archiviati dal teutonico nei mesi precedenti, pregiudicando in parte i successivi. La prima, inattesa vittoria in Coppa del Mondo diarrivò da outsider a gennaio 2018 ...

