Sci alpino, Marta Bassino: “Ho migliorato la scorrevolezza. Slalom e discesa: non lascio niente” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Marta Bassino è stata indubbiamente la grande rivelazione dello sci alpino italiano femminile per quanto riguarda la stagione 2020-2021. La 25enne di Borgo San Dalmazzo è esplosa definitivamente aggiudicandosi la Coppa del Mondo di gigante ed una clamorosa medaglia d’oro in parallelo ai Mondiali casalinghi di Cortina. La talentuosa piemontese classe 1996 vuole adesso confermarsi ad altissimi livelli anche nella stagione olimpica verso i Giochi di Pechino 2022, dove andrà a caccia della prima medaglia a cinque cerchi della carriera. Nella scorsa stagione hai vinto la Coppa del Mondo di gigante ed il Mondiale di parallelo. Te lo saresti aspettato l’oro di Cortina? “Sinceramente le mie aspettative erano alte in gigante, dopo aver vinto diverse gare in stagione. Poi quella giornata lì è andata male e fortunatamente è arrivata la medaglia ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021)è stata indubbiamente la grande rivelazione dello sciitaliano femminile per quanto riguarda la stagione 2020-2021. La 25enne di Borgo San Dalmazzo è esplosa definitivamente aggiudicandosi la Coppa del Mondo di gigante ed una clamorosa medaglia d’oro in parallelo ai Mondiali casalinghi di Cortina. La talentuosa piemontese classe 1996 vuole adesso confermarsi ad altissimi livelli anche nella stagione olimpica verso i Giochi di Pechino 2022, dove andrà a caccia della prima medaglia a cinque cerchi della carriera. Nella scorsa stagione hai vinto la Coppa del Mondo di gigante ed il Mondiale di parallelo. Te lo saresti aspettato l’oro di Cortina? “Sinceramente le mie aspettative erano alte in gigante, dopo aver vinto diverse gare in stagione. Poi quella giornata lì è andata male e fortunatamente è arrivata la medaglia ...

