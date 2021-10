Scatta l’obbligo di green pass: in Campania qualche protesta ma trasporti ok (Di venerdì 15 ottobre 2021) l’obbligo di green pass Scattato stamattina provoca malumori e proteste tra i lavoratori anche in Campania ma, al momento non si registrano particolari tensioni nel mondo del lavoro, soprattutto quello legato ai trasporti. I lavoratori addetti iscritti alla la manutenzione stradale di un’azienda che opera a Napoli e a Caserta (nel comune di San Tammaro) hanno organizzato stamattina picchetti per impedire la partenza dei mezzi di lavoro è partito stamattina su iniziativa dei lavoratori Banchi Nuovi’iscritti al SICobas. “L’iniziativa – dicono i lavoratori dei Banchi Nuovi (iscritti ai SI Cobas) che hanno promosso la protesta – è contro l’obbligo vaccinale e per il ritiro del green pass, provvedimento scellerato e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 ottobre 2021)dito stamattina provoca malumori e proteste tra i lavoratori anche inma, al momento non si registrano particolari tensioni nel mondo del lavoro, soprattutto quello legato ai. I lavoratori addetti iscritti alla la manutenzione stradale di un’azienda che opera a Napoli e a Caserta (nel comune di San Tammaro) hanno organizzato stamattina picchetti per impedire la partenza dei mezzi di lavoro è partito stamattina su iniziativa dei lavoratori Banchi Nuovi’iscritti al SICobas. “L’iniziativa – dicono i lavoratori dei Banchi Nuovi (iscritti ai SI Cobas) che hanno promosso la– è controvaccinale e per il ritiro del, provvedimento scellerato e ...

