Scaglia | “Non temiamo l’incertezza | Green pass sul lavoro misura che apprezziamo e sosteniamo”

Bergamo. Un discorso concreto, che si è snodato lungo i temi più attuali, come Green pass e vaccinazioni, e ha specificato con esattezza il significato della parola "evoluzione" che ha dato il titolo all'assemblea generale 2021: Stefano Scaglia, presidente di Confindustria Bergamo, ha scelto la trasparenza a tutto tondo, strappando la standing ovation convinta di una platea composta da un migliaio di imprenditori. Imprenditori accomunati dalle difficoltà, prima dovute alla fase più acuta della pandemia e poi all'applicazione delle norme a tutela della salute, ma anche dalla forte capacità di resilienza e solidarietà reciproca che non solo hanno trascinato Bergamo fuori dalla crisi ma l'hanno anche proiettata in una dimensione per certi versi migliore di quella che ha preceduto lockdown ed emergenza sanitaria.

