SBK Argentina | Rea | Pista pulita bene | ma fuori traiettoria è come il Qatar

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Non è tanto la Ninja a far impressione, quanto la testa china di chi l'ha appena lanciata: Johnny Rea appare mesto e questo non è un bel segno per la SBK 2021. Però, lo sappiamo, il pluricampione non ...

È stato Jules Cluzel a far segnare il miglior tempo nei minuti conclusivi del turno, precedendo Manuel Gonzalez e Dominique Aegerter , quest'ultimo a lungo in testa alla classifica: Rea ...Non è tanto la Ninja a far impressione, quanto la testa china di chi l'ha appena lanciata: Johnny Rea appare mesto e questo non è un bel segno per la2021. Però, lo sappiamo, il pluricampione non è mai domo. Saprà il numero 1 mantenere tale tabella sulla sua Kawasaki o si arrenderà agli attacchi di Toprak Razgatlioglu? Vedremo. Nel frattempo, ...Scott Redding ha retto l’urto migliorandosi di quasi un secondo e chiudendo in seconda posizione a 246 millesimi dal pilota della Yamaha. Sprofonda al quattordicesimo posto Michael van der Mark con la ...Il turco migliora il suo crono del mattino ed è l’unico a scendere sotto 1’38. Redding è secondo davanti a Lowes. Bene Rinaldi, quarto davanti a Rea caduto nelle fasi iniziali ...