Sarri | “Il terreno dell’Olimpico è scadente Ci hanno rassicurato che presto verrà migliorato”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, è tornato anche sulla questione del terreno di gioco dell'Olimpico, che ha causato polemiche in questi giorni. Queste le sue parole: "In tanti si sono lamentati, ma solo a me hanno risposto. Quando ne ha parlato Mourinho nessuno ha replicato. Il terreno dell'Olimpico non è di alto livello, inutile fare giri di parole, anche la Figc ha pensato di spostare la partita Italia-Svizzera. È scadente. Abbiamo avuto rassicurazioni, aspettiamo il miglioramento".

