Sarah Ferguson: cosa succederebbe se si risposasse con il principe Andrea? (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sarah Ferguson e il principe Andrea nel giorno delle loro nozze. Era il 1986 e il mondo, insieme a loro, credeva nella favola. Poi il divorzio, dieci anni dopo. Ora, però, c’è chi parla di un ritorno di fiamma (foto: Getty) Altro che Kate Middleton e William. Se dovessero essere vere le voci sul ritorno di fiamma tra Sarah Ferguson e il principe Andrea, il premio per la favola con la F maiuscola andrebbe a loro, i Duchi di York. Alla rossa più bollente della Royal Family, che oggi compie 62 anni e festeggia il suo primo compleanno da nonna, e al figlio prediletto della Regina Elisabetta, quel terzogenito nei confronti del quale la sovrana ha sempre avuto un occhio di riguardo. Sarah e Andrea, un amore che ha fatto ... Leggi su amica (Di venerdì 15 ottobre 2021)e ilnel giorno delle loro nozze. Era il 1986 e il mondo, insieme a loro, credeva nella favola. Poi il divorzio, dieci anni dopo. Ora, però, c’è chi parla di un ritorno di fiamma (foto: Getty) Altro che Kate Middleton e William. Se dovessero essere vere le voci sul ritorno di fiamma trae il, il premio per la favola con la F maiuscola andrebbe a loro, i Duchi di York. Alla rossa più bollente della Royal Family, che oggi compie 62 anni e festeggia il suo primo compleanno da nonna, e al figlio prediletto della Regina Elisabetta, quel terzogenito nei confronti del quale la sovrana ha sempre avuto un occhio di riguardo., un amore che ha fatto ...

