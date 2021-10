Santa Teresa d’Avila e l’amore per Gesù Cristo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Oggi 15 ottobre si celebra Santa Teresa d’Avila. Teresa si distinse fin da bambina per un grande amore alla lettura di buoni libri, e specialmente della Sacra Scrittura. Santa Teresa d’Avila e la sua storia S. Teresa di Gesù nacque ad Avila (Spagna) il 28 marzo dell’anno 1515, da nobile ed antica famiglia. Leggendo ad un suo fratellino le gesta dei Martiri, tutti e due furono accesi di santo ardore di morire per il nome di Gesù, ed un giorno, non visti, fuggirono per andare tra i Mori infedeli: « Così, dicevano, voleremo subito in Paradiso! ». A 12 anni le morì la madre e Teresa provò tale dolore da non trovare conforto sulla terra. Pensò allora che le rimaneva un’altra madre ben più amorosa e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) Oggi 15 ottobre si celebrasi distinse fin da bambina per un grande amore alla lettura di buoni libri, e specialmente della Sacra Scrittura.e la sua storia S.dinacque ad Avila (Spagna) il 28 marzo dell’anno 1515, da nobile ed antica famiglia. Leggendo ad un suo fratellino le gesta dei Martiri, tutti e due furono accesi di santo ardore di morire per il nome di, ed un giorno, non visti, fuggirono per andare tra i Mori infedeli: « Così, dicevano, voleremo subito in Paradiso! ». A 12 anni le morì la madre eprovò tale dolore da non trovare conforto sulla terra. Pensò allora che le rimaneva un’altra madre ben più amorosa e ...

