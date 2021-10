Sandro Tonali cresce a vista d’occhio (Di venerdì 15 ottobre 2021) In pochi mesi Sandro Tonali sembra cresciuto di qualche anno, come se fosse tornato sulla Terra dopo un viaggio in uno di quei pianeti di Interstellar dove il senso del tempo è distorto, e vi fosse tornato più maturo, con le esperienze e le conoscenze che di solito si accumulano nel giro di anni. Lo avevamo lasciato visibilmente a disagio alla fine della scorsa stagione, quando sembrava inadatto al gioco elettrico del Milan ed era finito dietro Meité nelle gerarchie a centrocampo, tanto da non giocare nessuna delle ultime quattro partite in campionato, quelle decisive per la qualificazione alla Champions League. Il senso di delusione – se ha davvero senso parlare di delusione per un ragazzo di ventun anni alla seconda stagione in Serie A – non lo avevano nascosto né il Milan né lo stesso Tonali, se è vero che entrambi hanno rivisto al ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 15 ottobre 2021) In pochi mesisembra cresciuto di qualche anno, come se fosse tornato sulla Terra dopo un viaggio in uno di quei pianeti di Interstellar dove il senso del tempo è distorto, e vi fosse tornato più maturo, con le esperienze e le conoscenze che di solito si accumulano nel giro di anni. Lo avevamo lasciato visibilmente a disagio alla fine della scorsa stagione, quando sembrava inadatto al gioco elettrico del Milan ed era finito dietro Meité nelle gerarchie a centrocampo, tanto da non giocare nessuna delle ultime quattro partite in campionato, quelle decisive per la qualificazione alla Champions League. Il senso di delusione – se ha davvero senso parlare di delusione per un ragazzo di ventun anni alla seconda stagione in Serie A – non lo avevano nascosto né il Milan né lo stesso, se è vero che entrambi hanno rivisto al ...

Advertising

acmilan : ?? SANDRO TONALI ?? An impressive run in September from our mighty midfielder earned him the @emirates MVP award ??… - lusignolodikiev : “Sandro Tonali non è il centrocampista italiano più forte in questo momento” ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? - thintomduke : The Thin White Duke - Il duca bianco è un personaggio immaginario creato da David Bowie, presentato per la prima vo… - amir1one : RT @numbpol: @ildpaa Immagina atletico Milan 1-1, 94’, Sandro tonali pronto a battere il corner per portare il Milan agli ottavi. Il pelato… - SEMPREFMILAN : RT @numbpol: @ildpaa Immagina atletico Milan 1-1, 94’, Sandro tonali pronto a battere il corner per portare il Milan agli ottavi. Il pelato… -