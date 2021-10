Salvini “Lamorgese faccia il ministro o si dimetta”

(Di venerdì 15 ottobre 2021) CASSANO D’ADDA (MILANO) – “La gestione dell’ordine pubblico, al di là degli sbarchi che continuano ancora oggi in Calabria e Sicilia, è fallimentare”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a margine di un’iniziativa a Cassano d’Adda, nel Milanese.“Non si può permettere di assediare città, Roma, Milano, rave party, baby gang, assalti a pronto soccorso e sindacati. Qua c’è unche o comincia a fare iloppure si deve dimettere, perchè garantire la sicurezza degli italiani è fondamentale, specialmente in giorni delicati come questi”.“Mentre qualcuno si occupa di fascismo che non torna la Lega si occupa di aiutare i lavoratori e le lavoratrici – ha sottolineato-. Abbiamo chiesto ieri al presidente Draghi, oggi ho visto che che lo chiedono anche i sindacati,molo, ...

"Ormai è chiaro a tutti che il Ministro Lamorgese non è più in grado di guidare il Ministero dell'Interno. Infatti sono risultate evanescenti le sue "non risposte" agli interrogativi avanzati dalla no ...