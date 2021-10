Salvini attacca ancora il governo di cui fa parte: 'Siamo l'unico paese con il green pass obbligatorio per lavorare' (Di venerdì 15 ottobre 2021) Salvini prova ancora a forzare la mano sulla rimodulazione del certificato verde obbligatorio per andare a lavoro, ma Draghi tira dritto e non vuole sentire ragioni sullo spostamento del decreto o ... Leggi su globalist (Di venerdì 15 ottobre 2021)provaa forzare la mano sulla rimodulazione del certificato verdeper andare a lavoro, ma Draghi tira dritto e non vuole sentire ragioni sullo spostamento del decreto o ...

Advertising

AndreaAsilo : RT @TerreImpervie: 'Vasco Rossi attacca Salvini e Meloni' Poi telefona in procura e chiede:andava bene così? Lo assolvete in secondo grado? - Castelletta61 : RT @TerreImpervie: 'Vasco Rossi attacca Salvini e Meloni' Poi telefona in procura e chiede:andava bene così? Lo assolvete in secondo grado? - Nicola23453287 : RT @TerreImpervie: 'Vasco Rossi attacca Salvini e Meloni' Poi telefona in procura e chiede:andava bene così? Lo assolvete in secondo grado? - globalistIT : Siamo alle solite... #Draghi #Salvini #governo - twittingelenaa : RT @TerreImpervie: 'Vasco Rossi attacca Salvini e Meloni' Poi telefona in procura e chiede:andava bene così? Lo assolvete in secondo grado? -