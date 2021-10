Salute: 'La legge del cuore', domani Giornata rianimazione con Casellati, Mulè e Figliuolo (2) (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Adnkronos) - Alla tavola rotonda, introdotta da un saluto della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, parteciperanno, tra gli altri, esponenti di Governo, parlamentari delle commissioni Affari sociali della Camera e Igiene e Sanità del Senato, il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, generale Francesco Paolo Figliuolo, oltre alle associazioni impegnate nella sensibilizzazione di rianimazione cardiopolmonare, più altre organizzazioni istituzionali e di volontariato. E' prevista la testimonianza di soccorritori e di alcuni sopravvissuti proprio grazie all'uso dei defibrillatori. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Adnkronos) - Alla tavola rotonda, introdotta da un saluto della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti, parteciperanno, tra gli altri, esponenti di Governo, parlamentari delle commissioni Affari sociali della Camera e Igiene e Sanità del Senato, il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, generale Francesco Paolo, oltre alle associazioni impegnate nella sensibilizzazione dicardiopolmonare, più altre organizzazioni istituzionali e di volontariato. E' prevista la testimonianza di soccorritori e di alcuni sopravvissuti proprio grazie all'uso dei defibrillatori.

