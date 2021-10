Saltamartini: “Enrico vai avanti, il loro tempo sta per finire” (Di venerdì 15 ottobre 2021) – «Se si arriva a imbrattare il comitato elettorale di Enrico Michetti, apostrofandolo in modo intimidatorio, è evidente che la personalità dimostrata dal candidato del centrodestra sta dando molto fastidio a chi non vuole rinnovare la città, avendo interesse a promuovere amministrazioni conniventi con una politica fallimentare di una certa sinistra cattiva e arrogante. Per questo invito Michetti a proseguire con la sua condotta all’insegna della competenza e del rispetto anche per chi non la pensa allo stesso modo. Vai Enrico, il tempo per i seminatori di odio sta per finire». E’ quanto ha dichiarato Barbara Saltamartini, deputata della Lega. Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 ottobre 2021) – «Se si arriva a imbrattare il comitato elettorale diMichetti, apostrofandolo in modo intimidatorio, è evidente che la personalità dimostrata dal candidato del centrodestra sta dando molto fastidio a chi non vuole rinnovare la città, avendo interesse a promuovere amministrazioni conniventi con una politica fallimentare di una certa sinistra cattiva e arrogante. Per questo invito Michetti a proseguire con la sua condotta all’insegna della competenza e del rispetto anche per chi non la pensa allo stesso modo. Vai, ilper i seminatori di odio sta per». E’ quanto ha dichiarato Barbara, deputata della Lega.

