Salta il processo agli 007 egiziani La verità per Regeni può attendere Dichiarato nullo il decreto di citazione a giudizio Il legale dei familiari | premiata la prepotenza del Cairo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Nienteai presunti responsabili del sequestro, delle torture e della morte di Giulio, trovato privo di vita il 3 febbraio 2016 in Egitto. Lo ha stabilito, dopo una lunga camera di consiglio, la terza corte d’assise di Roma che ha annullato ilche disponeva ile trasmesso gli atti al gup (leggi l’articolo). VICENDA TRAVATA. È quanto stabilito nella prima udienza dela carico di quattro 007accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore Giulionel febbraio del 2016, quando aveva solo 28 anni. In aula, davanti alla terza corte d’assise, anche i genitori die la sorella già costituiti parte civile. Presenti anche gli avvocati dello Stato in ...