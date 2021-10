(Di venerdì 15 ottobre 2021)ufficiale della: il difensore Fredericè risultatoall’ultimo tampone per ilLaha annunciato, con un, la positività aldi: IL– «L’U.S.1919 comunica che il calciatore Frédéricdi rientro dalla Nazionale è risultatoal tampone molecolare effettuato presso il suo domicilio. Il difensore si aggiunge ad una lunga lista di assenze. Non è mai stato a contatto con il resto della squadra ma rientrava dagli impegni con la Nazionale albanese». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

zazoomblog : Salernitana Veseli positivo al Covid: il comunicato - #Salernitana #Veseli #positivo #Covid: - ottopagine : Salernitana, altra tegola: Veseli positivo al Covid #Salerno - TuttoMercatoWeb : Salernitana, il Covid ferma Veseli. Il giocatore rientrava dagli impegni con la Nazionale albanese - granatissimi : Salernitana, altra tegola: Veseli positivo al Covid - Ora_Notizie : L’U.S. Salernitana 1919 comunica che il calciatore Frédéric Veseli di rientro dalla Nazionale è risultato positivo… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Veseli

Frédéricnon convocato in quanto in attesa del responso del tampone molecolare effettuato al rientro dalla Nazionale. Milan Djuric, US(Getty Images) tutte le notizie di ...Lo ha detto l'allenatore della, Fabrizio Castori alla vigilia dello scontro salvezza ..., invece, dopo essere rientrato dagli impegni con la nazionale albanese attende di conoscere l'...Comunicato ufficiale della Salernitana: il difensore Frederic Veseli è risultato positivo all’ultimo tampone per il Covid La Salernitana ha annunciato, con un comunicato, la positività al Covid di Ves ..."Fa sempre dispiacere quando manca qualcuno ma la squadra deve fare di necessità virtù. È una partita importante con lo Spezia, sappiamo quanto vale per il nostro campionato. Abbiamo le qualità e la c ...