Salernitana, i convocati di Castori per lo Spezia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Domani, alle ore 15:00, andrà in scena Spezia-Salernitana, gara valida per la decima giornata di Serie A. Di seguito i convocati di Fabrizio Castori. Portieri: Belec, Fiorillo, Russo. Difensori: Aya, Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski, Ranieri, Strandberg; Centrocampisti: M. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Obi, Schiavone, Zortea; Attaccanti: Djuric, Gondo, Simy, Vergani. Foto: Logo Salernitana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

