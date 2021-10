(Di venerdì 15 ottobre 2021) Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister dellaFabrizioha diramato la lista deiper la gara in programma domani tra. Questo l’elenco. Portieri: Belec, Fiorillo, Russo. Difensori: Aya, Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski, Ranieri, Strandberg. Centrocampisti: M. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Obi, Schiavone, Zortea. Attaccanti: Djuric, Gondo, Simy, Vergani. Frédéric Veseli non è stato convocato in quanto in attesa del responso del tampone molecolare effettuato al rientro dalla Nazionale.

Advertising

anteprima24 : ** #Salernitana, i convocati di #Castori per la sfida con lo Spezia ** - fantapiu3 : #Salernitana: i convocati di #Castori #Ribery presente? #fantacalcio #campionato #calciomercato… - sportli26181512 : Salernitana, i convocati: out Ribery. Veseli in attesa del tampone: Il tecnico Castori ha diramato l'elenco dei gio… - TuttoSalerno : Spezia-Salernitana: i convocati di mister Castori - LaCittaSalerno : +++ #SERIEA +++ Spezia-Salernitana, i convocati da mister Castori LEGGI QUI --> -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana convocati

SALERNO - Per la trasferta di La Spezia, Castori recupera in extremis Gondo e Obi. I due granata, infatti, sono stati inseriti nella lista dei 21per la trasferta ligure. NonRibery, Bonazzoli e Lassana Coulibaly, oltre a Bogdan e ai lungodegenti Capezzi e Ruggeri. Fuori anche Veseli, ancora in attesa dell'esito del tampone molecolare effettuato al rientro dalla ...... out anche Frederic Veseli, non inserito in lista "in quanto in attesa del responso del tampone molecolare effettuato al rientro dalla Nazionale" , si legge sul sito ufficiale della. ...Il tecnico: "Con lo Spezia ci vorrà l’atteggiamento e lo spirito giusto, la squadra dovrà scendere in campo con la determinazione necessaria" ...SALERNO - Il tecnico della Salernitana, Fabrizio Castori, ha diramato la lista delle convocazioni in vista del prossimo match di campionato, contro lo Spezia. Out Franck Ribery, out anche Frederic Ves ...