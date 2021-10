Salernitana, emergenza contro lo Spezia: sei assenti, attesa per Veseli (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Priva di sei giocatori e con Veseli in attesa dell’esito del tampone, la Salernitana affronterà lo scontro salvezza con lo Spezia in piena emergenza. I granata in settimana sono stati falcidiati dagli infortuni. E così, alle indisponibilità già note di Lassana Coulibaly, Ruggeri e Capezzi, si sono aggiunte quelle di Ribery, Bonazzoli e Bogdan. Per Veseli, invece, dopo i casi Covid nel ritiro della nazionale albanese, sarà necessario effettuare un tampone; in caso di risultato negativo, il difensore raggiungerà la squadra in Liguria. Assenze pesanti che, tuttavia, per l’allenatore Fabrizio Castori non possono diventare un alibi. “Conteranno l’atteggiamento e lo spirito – ha spiegato il tecnico in conferenza stampa –, siamo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Priva di sei giocatori e conindell’esito del tampone, laaffronterà lo ssalvezza con loin piena. I granata in settimana sono stati falcidiati dagli infortuni. E così, alle indisponibilità già note di Lassana Coulibaly, Ruggeri e Capezzi, si sono aggiunte quelle di Ribery, Bonazzoli e Bogdan. Per, invece, dopo i casi Covid nel ritiro della nazionale albanese, sarà necessario effettuare un tampone; in caso di risultato negativo, il difensore raggiungerà la squadra in Liguria. Assenze pesanti che, tuttavia, per l’allenatore Fabrizio Castori non possono diventare un alibi. “Conteranno l’atteggiamento e lo spirito – ha spiegato il tecnico in conferenza stampa –, siamo ...

