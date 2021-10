Salernitana, contro lo Spezia sarà il match degli adattati (Di venerdì 15 ottobre 2021) La Salernitana nonostante alcuni recuperi dell’ultimo minuto continua a tribolare per i tanti infortuni. Lassana Coulibaly, Ribery e Ruggeri, hanno continuato a svolgere lavoro differenziato, mentre Bogdan, Bonazzoli e Capezzi, sono sempre alle prese con le sedute di fisioterapia per ristabilirsi dai rispettivi problemi. Per la trasferta di sabato in casa dello Spezia, Castori potrebbe trovarsi in seria difficoltà nello scegliere l’undici inziale, ma anche il suo collega Thiago Motta non se la passa benissimo. Nel club ligure infatti, non ha lavorato con i compagni Amian, che ha fatto solo differenziato: di conseguenza la sua presenza per domani non è certa, ma lo si saprà dalla valutazione delle condizioni nelle prossime ore. Chi non ci sarà sicuramente invece, è Nguiamba: solo fisioterapia per lui, a seguito di un affaticamento ... Leggi su footdata (Di venerdì 15 ottobre 2021) Lanonostante alcuni recuperi dell’ultimo minuto continua a tribolare per i tanti infortuni. Lassana Coulibaly, Ribery e Ruggeri, hanno continuato a svolgere lavoro differenziato, mentre Bogdan, Bonazzoli e Capezzi, sono sempre alle prese con le sedute di fisioterapia per ristabilirsi dai rispettivi problemi. Per la trasferta di sabato in casa dello, Castori potrebbe trovarsi in seria difficoltà nello scegliere l’undici inziale, ma anche il suo collega Thiago Motta non se la passa benissimo. Nel club ligure infatti, non ha lavorato con i compagni Amian, che ha fatto solo differenziato: di conseguenza la sua presenza per domani non è certa, ma lo si saprà dalla valutazione delle condizioni nelle prossime ore. Chi non cisicuramente invece, è Nguiamba: solo fisioterapia per lui, a seguito di un affaticamento ...

