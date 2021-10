Salernitana, contro l'Empoli taglio dei prezzi dei biglietti (Di venerdì 15 ottobre 2021) La Salernitana ha finalmente ufficializzato il taglio dei costi dei biglietti per la partita casalinga con l’Empoli, in programma sabato 23 ottobre. I tagliandi saranno messi in vendita dalle ore 9:00 di lunedì 18 e sarà possibile acquistarli sia online sia presso i punti vendita VivaTicket. Di seguito i prezzi. Tribuna Rossa Vip Nord/Sud Euro 60,00 + 5,00, ridotti Euro 30,00 + 3,00; Tribuna Verde Sud/Nord Euro 41,00 + 4,00, ridotti Euro 21,00 + 2,00; Tribuna Azzurra Euro 32,00 + 3,00, ridotti Euro 16,00 + 2,00; Distinti Euro 27,00 + 3,00, ridotti Euro 13,00 + 2,00; Curva Sud Euro 18,00 + 2,00. Infine per ricevere il tagliando omaggio riservato ad Under 14, va inoltrata la richiesta all’indirizzo mail biglietteria@usSalernitana1919.it, entro e non oltre le ore 18:00 di martedì 19 ... Leggi su footdata (Di venerdì 15 ottobre 2021) Laha finalmente ufficializzato ildei costi deiper la partita casalinga con l’, in programma sabato 23 ottobre. I tagliandi saranno messi in vendita dalle ore 9:00 di lunedì 18 e sarà possibile acquistarli sia online sia presso i punti vendita VivaTicket. Di seguito i. Tribuna Rossa Vip Nord/Sud Euro 60,00 + 5,00, ridotti Euro 30,00 + 3,00; Tribuna Verde Sud/Nord Euro 41,00 + 4,00, ridotti Euro 21,00 + 2,00; Tribuna Azzurra Euro 32,00 + 3,00, ridotti Euro 16,00 + 2,00; Distinti Euro 27,00 + 3,00, ridotti Euro 13,00 + 2,00; Curva Sud Euro 18,00 + 2,00. Infine per ricevere il tagliando omaggio riservato ad Under 14, va inoltrata la richiesta all’indirizzo mail biglietteria@us1919.it, entro e non oltre le ore 18:00 di martedì 19 ...

