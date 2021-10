Salernitana, Castori: 'Assenze? Faremo di necessità virtù' (Di venerdì 15 ottobre 2021) SALERNO - "Quella di domani è una gara importante che vale molto, sarà una partita da battaglia e non ci spaventa. Abbiamo le qualità, le caratteristiche e le capacità per affrontarla nel migliore dei ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 15 ottobre 2021) SALERNO - "Quella di domani è una gara importante che vale molto, sarà una partita da battaglia e non ci spaventa. Abbiamo le qualità, le caratteristiche e le capacità per affrontarla nel migliore dei ...

Advertising

RaiSport : #Salernitana incerottata, ma #Castori non vuole alibi ? Numerose le assenze per i campani nello scontro contro lo… - zazoomblog : Salernitana Castori: “Ribery pronto tra una settimana contro lo Spezia una battaglia alla nostra portata” -… - CalcioPillole : #Castori in conferenza stampa è parso soddisfatto delle ultime prestazioni della sua #Salernitana. Inoltre comunica… - anteprima24 : ** #Salernitana, i convocati di #Castori per la sfida con lo Spezia ** - robertopontillo : RT @OfficialUSS1919: ??Castori: “Giocare con la determinazione necessaria per fare risultato” Le parole del tecnico granata Fabrizio Castori… -