Russia: Putin scocciato con reporter, 'bella ma non ascolta' (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il presidente russo Vladimir Putin è stato accusato di atteggiamenti sessisti nei confronti della giornalista della CNBC Hadley Gamble. Putin ha chiamato la reporter "bella" e "graziosa" e poi ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il presidente russo Vladimirè stato accusato di atteggiamenti sessisti nei confronti della giornalista della CNBC Hadley Gamble.ha chiamato la" e "graziosa" e poi ha ...

Advertising

da_gianfranco : ma anche dai Russi stessi. E questa propaganda piena di fake news è talmente efficace che ha convinto la maggior pa… - Salvato27591666 : RT @AleksLepri: #Putin, in un discorso al #ForumEurasiaticoDonne, ha sottolineato ancora una volta che i valori tradizionali della famiglia… - nicozero5N0VE : @Soffotcka #VladimirPutin sta spiegando che il prezzo dell’energia in #RUSSIA costa in media 15 volte meno dei prin… - marteblog : @Potemkin959 E a scanso di equivoci, nella Russia di Putin. - Ojdadana : @RobertoPorta7 @dlfabbri @limesonline Avremmo meno paura della Russia se Germania e Francia non flirtassero con Put… -