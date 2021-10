Rugby, United Rugby Championship: Zebre Parma, arrivano i Glasgow Warriors per cercare la prima vittoria (Di venerdì 15 ottobre 2021) Si disputa questo weekend il quarto turno della United Rugby Championship e le Zebre Parma tornano al Lanfranchi a caccia del primo successo stagionale dopo i tre ko all’esordio. Avversari di giornata i Glasgow Warriors, con gli scozzesi che invece stanno volando con due vittorie e una sconfitta. Avvio di stagione difficile per i ragazzi di Michael Bradley, reduci da tre sconfitte pesanti. Il 26-38 all’esordio con i Lions è arrivato dopo un primo tempo disastroso, con i sudafricani che si erano portati fino al 38-0 prima di alzare vistosamente il piede dall’acceleratore. Una tattica non scelta, invece, da Ulster (3-36 a Parma) e Leinster (43-7 a Dublino) che hanno messo a dura prova i bianconeri, che hanno mostrato ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021) Si disputa questo weekend il quarto turno dellae letornano al Lanfranchi a caccia del primo successo stagionale dopo i tre ko all’esordio. Avversari di giornata i, con gli scozzesi che invece stanno volando con due vittorie e una sconfitta. Avvio di stagione difficile per i ragazzi di Michael Bradley, reduci da tre sconfitte pesanti. Il 26-38 all’esordio con i Lions è arrivato dopo un primo tempo disastroso, con i sudafricani che si erano portati fino al 38-0di alzare vistosamente il piede dall’acceleratore. Una tattica non scelta, invece, da Ulster (3-36 a) e Leinster (43-7 a Dublino) che hanno messo a dura prova i bianconeri, che hanno mostrato ...

