Rugby, United Rugby Championship: Benetton Treviso, con gli Ospreys è scontro diretto (Di venerdì 15 ottobre 2021) Si disputa questo weekend il quarto turno della United Rugby Championship e la Benetton Treviso torna a Monigo a caccia del terzo successo stagionale dopo le vittorie sul campo amico nei primi due turni del torneo. Avversari di giornata i gallesi Ospreys appaiati ai biancoverdi a otto punti in classifica. Come detto, Treviso ha vinto all’esordio con gli Stormers, ha concesso il bis con Edimburgo prima di cadere a Belfast contro l’Ulster. Due vittorie convincenti, seppur di misura, per i ragazzi di Marco Bortolami che ha saputo mixare bene i giocatori più esperti con i giovani, come ha sottolineato alla vigilia del match Callum Braley. “Abbiamo diversi giovani interessanti tra i trequarti, ma anche tra gli avanti e stanno disputando davvero delle ottime ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021) Si disputa questo weekend il quarto turno dellae latorna a Monigo a caccia del terzo successo stagionale dopo le vittorie sul campo amico nei primi due turni del torneo. Avversari di giornata i gallesiappaiati ai biancoverdi a otto punti in classifica. Come detto,ha vinto all’esordio con gli Stormers, ha concesso il bis con Edimburgo prima di cadere a Belfast contro l’Ulster. Due vittorie convincenti, seppur di misura, per i ragazzi di Marco Bortolami che ha saputo mixare bene i giocatori più esperti con i giovani, come ha sottolineato alla vigilia del match Callum Braley. “Abbiamo diversi giovani interessanti tra i trequarti, ma anche tra gli avanti e stanno disputando davvero delle ottime ...

