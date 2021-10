Rugby | i convocati dell’Italia A per la Spagna Presenti 4 nuovi naturalizzati

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Commissario Tecnico Alessandro Troncon ha diramato l’elenco dei 28per il debutto della neonata Italia A dimaschile, che andrà in scena sabato 30 ottobre (ore 16.45) all’Estadio Central dell’Università di Madrid contro la. Quattro di loro, scendendo in campo, si vincoleranno all’Italia e potranno quindi vestire anche la maglia azzurra della Nazionale Maggiore in futuro. Si tratta di Jacobus Swanepoel (pilone sudafricano), Epalahame Faiva (tallonatore neozelandese), Iliesa Tavuyara (ala figiana) e Ange Capuozzo (estremo nato in Francia). “Avremo a disposizione un gruppo di giocatori provenienti dalle franchigie e dalle squadre del TOP10 che si sono messi particolarmente in mostra e hanno le caratteristiche giuste per poter ambire a conquistarsi un posto, in futuro, in Nazionale“, dichiara Troncon al sito ...