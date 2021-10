Roma, vandalizzata la sede di Michetti. Le scritte “fascista” e “ricordati Piazzale Loreto” sulla facciata dell’edificio – video (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Sono un cristiano cattolico. Ho avuto solo la tessera della DC. Ho portato questo testo sulla Costituzione che ho scritto un anno fa. L’ho voluto pubblicare gratuitamente. Questo perché i principi costituzionali sono l’essenza della mia vita. C’è ad esempio divieto di discriminare ad esempio. Sono contro ogni forma di totalitarismo. Al centro c’è il rispetto dell’uomo contro ogni violenza. Sono un uomo che ha messo al centro la Costituzione. Mi sono sempre ispirato ad Alcide De Gasperi”. Così Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma per il cdx. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Sono un cristiano cattolico. Ho avuto solo la tessera della DC. Ho portato questo testoCostituzione che ho scritto un anno fa. L’ho voluto pubblicare gratuitamente. Questo perché i principi costituzionali sono l’essenza della mia vita. C’è ad esempio divieto di discriminare ad esempio. Sono contro ogni forma di totalitarismo. Al centro c’è il rispetto dell’uomo contro ogni violenza. Sono un uomo che ha messo al centro la Costituzione. Mi sono sempre ispirato ad Alcide De Gasperi”. Così Enrico, candidato sindaco diper il cdx. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Roma, vandalizzata la sede di Michetti. Le scritte “fascista” e “ricordati Piazzale Loreto” sulla facciata dell’edi… - Favollo2 : Vandalizzata a #Roma la sede di #Michetti sindaco. È stata tappezzata da centinaia di programmi elettorali. - GiovyDean : Vandalizzata la sede del Comitato elettorale di #Michetti. I giornalisti di @La7tv in riunione per capire come fare… - CorriereCitta : Roma: “Michetti fascista”, vandalizzata la sede del comitato elettorale (FOTO) - aseret55 : @AlessiaMorani A lei “PARE…” invece a noi È stata vandalizzata! Vergognatevi -