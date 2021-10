Roma, nuova manifestazione ‘no Green pass’: attese 2.000 persone al Circo Massimo (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’appuntamento è al Circo Massimo, dalle 15.00 alle 19.00. Lì circa 2.000 persone, forse anche di più, si incontreranno per la seconda manifestazione ‘no Green pass’ della Capitale nel giro di pochi giorni. Sabato scorso, tra le vie del centro, è scoppiato l’inferno: scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, l’assalto alla sede della Cigl. Scene da guerriglia urbana che il governo vuole scongiurare. I presidi sono stati rinforzati in strada, davanti alle sedi istituzionali e nelle ferrovie. Il centro è off-limits per i ‘no Green pass’. Motivo per cui il prefetto non ha concordato che la manifestazione potesse svolgersi a Piazza santi Apostoli e nemmeno alla Bocca della verità. Il corteo è stato così dirottato al ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’appuntamento è al, dalle 15.00 alle 19.00. Lì circa 2.000, forse anche di più, si incontreranno per la seconda‘nodella Capitale nel giro di pochi giorni. Sabato scorso, tra le vie del centro, è scoppiato l’inferno: scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, l’assalto alla sede della Cigl. Scene da guerriglia urbana che il governo vuole scongiurare. I presidi sono stati rinforzati in strada, davanti alle sedi istituzionali e nelle ferrovie. Il centro è off-limits per i ‘no. Motivo per cui il prefetto non ha concordato che lapotesse svolgersi a Piazza santi Apostoli e nemmeno alla Bocca della verità. Il corteo è stato così dirottato al ...

Advertising

fanpage : “Giunti presso la sede della Cgil, Castellino si rivolgeva ad un funzionario di polizia posto a protezione della se… - davidallegranti : (AGI) Davanti alla sede della Cgil in Corso d'Italia, a Roma, dopo aver sfondato la prima linea difensiva delle for… - stanzaselvaggia : L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass… - reginamargrm : RT @cris_cersei: Torino, Firenze, Messina, Rimini, Ravenna... i cittadini possono scendere in piazza in pace. A ROMA NO: dopo 5 secondi, ar… - Veleno_Q_B : RT @cris_cersei: Torino, Firenze, Messina, Rimini, Ravenna... i cittadini possono scendere in piazza in pace. A ROMA NO: dopo 5 secondi, ar… -