Roma: "Michetti fascista", vandalizzata la sede del comitato elettorale (FOTO) (Di venerdì 15 ottobre 2021) vandalizzata nella notte la sede del comitato elettorale del candidato del centrodestra Enrico Michetti. Due scritte che non lasciano spazio ad interpretazioni: "fascista" e "Ricordati piazzale Loreto". Immediate sono arrivate le reazioni sia di Michetti che di alcuni leader della coalizione. Dura la presa di posizione di Giorgia Meloni che su Facebook scrive: «Pesantissime minacce di morte al candidato sindaco di Roma Enrico Michetti firmate con la stella rossa delle Brigate Rosse e comitato elettorale vandalizzato. È solo l'ultimo atto di una vergognosa e indegna campagna di odio contro il centrodestra e Fratelli d'Italia, alimentata dalla sinistra e da chi va ripetendo che il nostro partito è un ...

