(Di venerdì 15 ottobre 2021) Alle 16 ilta la seconda‘No Green pass’ della Capitale. Sul palco allestito per l’occasione si sono alternati, tra gli altri, le Sentinelle della Costituzione e i promotori dell’evento l’avvocato Edoardo Polacco e il medico Pasquale Bacco. Lasi è aperta con alcuni momenti di tensione tra i manifestanti e i giornalisti presenti, ma nessun incidente. Poco prima un giovane ragazzo aveva fatto il suo ingresso, cassa in spalla, con Bella ciao a tutto volume. L’area del, presidiata da almeno 200 agenti, era accessibile solo a piedi. Tre ore di corteo, dalle 16 alle 19, nel giorno in cui in Italia scattava l’obbligo di Green pass per i lavoratori pubblici e privati. Ladel ...

Advertising

zazoomblog : Roma inizia la manifestazione al Circo Massimo - #inizia #manifestazione #Circo #Massimo - italiaserait : Roma, inizia la manifestazione al Circo Massimo - guiodic : RT @federicolobuono: La domanda di @SkyTG24 era semplice: “la vostra posizione sui diritti civili?”. Ma il candidato della destra svia e in… - federicolobuono : La domanda di @SkyTG24 era semplice: “la vostra posizione sui diritti civili?”. Ma il candidato della destra svia e… - MassimoChiaram7 : RT @Cinecitta: Le proposte home video Luce-Cinecittà presentate allo spazio della @RLFilmComm alla Festa di Roma. Si inizia oggi con il cof… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma inizia

NonSoloCinema

Michele raramenteun concerto con una scaletta definita: l'energia del pubblico, la location, il pianoforte gli indicano la strada da percorrere ed è sempre una strada ricca di sorprese ..., così, la prima storica causa sul diritto d'autore in Italia. Gli anni del processo saranno ... Ufficio Stampa Palazzo- Ostuni Share this on WhatsAppAlle 16 il Circo Massimo è iniziata la seconda manifestazione ‘No Green pass’ della Capitale. Sul palco allestito per l’occasione si sono alternati, tra gli altri, le Sentinelle della Costituzione e i ...ROMA - “In queste due settimane ci siamo allenati sino a ieri a ranghi ridotti. Difficile valutare le razioni di una squadra quando ci sono giocatori in giro per il mondo. Il calcio attuale è questo, ...