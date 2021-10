Roma, incendio al Grand Hotel: palazzo evacuato (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma – Dalle ore 9 e 50, cinque squadre stanno intervenendo in Piazza Monteleone da Spoleto per principio di incendio all’interno di una stanza posta al 1°piano di un Hotel. La persona occupante la stanza è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco ed affidata ai sanitari per le cure del caso. Si sta tutt’ora provvedendo all’estinzione di piccoli focolai ed allo smaltimento del fumo generato. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città MetropolitanaClicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 ottobre 2021)– Dalle ore 9 e 50, cinque squadre stanno intervenendo in Piazza Monteleone da Spoleto per principio diall’interno di una stanza posta al 1°piano di un. La persona occupante la stanza è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco ed affidata ai sanitari per le cure del caso. Si sta tutt’ora provvedendo all’estinzione di piccoli focolai ed allo smaltimento del fumo generato. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà MetropolitanaClicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo

