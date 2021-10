Roma, De Rossi ha sostenuto l'esame del corso UEFA B/A (Di venerdì 15 ottobre 2021) Lo storico centrocampista e capitano della Roma, Daniele De Rossi, ha concluso nella giornata di ieri il suo percorso di studi come allievo del corso per allenatori UEFA B/A di Coverciano. Dopo le 210 ore di programma l’ex numero 16 si è sottoposto all’esame finale, che in caso di esito esito positivo gli permetterà di allenare in qualunque formazione giovanile, Primavera inclusa, in tutte le squadre femminili e nei club che militano in Serie C. Allo stesso tempo potrà essere tesserato come secondo allenatore per squadre di Serie B e Serie A. Un percorso coerente il suo, che lo porterà sicuramente un giorno ad occupare una panchina nelle massime divisioni del calcio europeo: il sogno lo conoscono tutti ma è ancora troppo presto. L’esperienza è ciò che serve ora a De ... Leggi su footdata (Di venerdì 15 ottobre 2021) Lo storico centrocampista e capitano della, Daniele De, ha concluso nella giornata di ieri il suo perdi studi come allievo delper allenatoriB/A di Coverciano. Dopo le 210 ore di programma l’ex numero 16 si è sottoposto all’finale, che in caso di esito esito positivo gli permetterà di allenare in qualunque formazione giovanile, Primavera inclusa, in tutte le squadre femminili e nei club che militano in Serie C. Allo stesso tempo potrà essere tesserato come secondo allenatore per squadre di Serie B e Serie A. Un percoerente il suo, che lo porterà sicuramente un giorno ad occupare una panchina nelle massime divisioni del calcio europeo: il sogno lo conoscono tutti ma è ancora troppo presto. L’esperienza è ciò che serve ora a De ...

