Roma, cartello per il controllo del Green pass al supermercato: è polemica (Di venerdì 15 ottobre 2021) “controllo Green pass“. Si legge nel cartello affisso in un supermercato in via Matera 5, quartiere Tuscolano, nella zona sud est di Roma. La foto è apparsa sui social, e in molti si sono subito domandati se fosse diretto solamente ai dipendenti oppure anche ai clienti. Dall’immagine non è chiaro. Nel testo vi è infatti scritto: “Per accedere è necessario esibire il Green pass, in formato cartaceo o digitale”. E poi, a conclusione, si aggiunge: “Grazie per la collaborazione”. Così, a commento del post, c’è chi si domanda: “Ma non è obbligatorio solo per i dipendenti?”. Leggi anche: Green pass obbligatorio per gli spogliatoi di pallavolo, ma non di calcio: l’incongruenza Green pass al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 ottobre 2021) ““. Si legge nelaffisso in unin via Matera 5, quartiere Tuscolano, nella zona sud est di. La foto è apparsa sui social, e in molti si sono subito domandati se fosse diretto solamente ai dipendenti oppure anche ai clienti. Dall’immagine non è chiaro. Nel testo vi è infatti scritto: “Per accedere è necessario esibire il, in formato cartaceo o digitale”. E poi, a conclusione, si aggiunge: “Grazie per la collaborazione”. Così, a commento del post, c’è chi si domanda: “Ma non è obbligatorio solo per i dipendenti?”. Leggi anche:obbligatorio per gli spogliatoi di pallavolo, ma non di calcio: l’incongruenzaal ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, cartello per il controllo del Green pass al supermercato: è polemica - micaleafacchini : RT @Canone_Inverso_: Boicottare #CONAD! Cartello comparso in filiate CONAD di Roma, via Taranto. - Mche10024327 : Cartello comparso alla Conad di via Taranto a Roma. BOICOTTARE CONAD!!! - Zio_Trump_ : RT @Canone_Inverso_: Boicottare #CONAD! Cartello comparso in filiate CONAD di Roma, via Taranto. - GvdPeppe : RT @Canone_Inverso_: Boicottare #CONAD! Cartello comparso in filiate CONAD di Roma, via Taranto. -

Ultime Notizie dalla rete : Roma cartello Coldplay, pop per corpi celesti Così nel booklet del precedente Everyday Life, due pagine raffiguravano un cartello pubblicitario (con le scritte Music of the Spheres e Coldplay coming soon), così nel video di Champion of the World.

Lavoratori Whirlpool di Napoli si affidano a San Gennaro ...i lavoratori arrivati a Roma anche un busto 'in oro' di San Gennaro, lo hanno posizionato ai piedi del ministero come ultimi simulacro a cui affidarsi. 'Il santo non vuole' , campeggia su un cartello.

Saronno, per la segnaletica una notte resta chiusa via Roma ilSaronno Coppa Italia femminile 2021 -22: domenica la prima giornata Lo scorso anno nella finalissima di Reggio Emilia la Roma conquistò il suo primo trofeo battendo in ... Il 19 dicembre si gioca la gara di cartello: le squadre di seconda fascia affronteranno in casa ...

Serie A, domani tocca alla Lazio. Due big match all’ottava giornata La Lazio sarà tra le prime squadre a scendere in campo al via dell'ottava giornata di Serie A: i biancocelesti sono attesi in casa ...

Così nel booklet del precedente Everyday Life, due pagine raffiguravano unpubblicitario (con le scritte Music of the Spheres e Coldplay coming soon), così nel video di Champion of the World....i lavoratori arrivati aanche un busto 'in oro' di San Gennaro, lo hanno posizionato ai piedi del ministero come ultimi simulacro a cui affidarsi. 'Il santo non vuole' , campeggia su unLo scorso anno nella finalissima di Reggio Emilia la Roma conquistò il suo primo trofeo battendo in ... Il 19 dicembre si gioca la gara di cartello: le squadre di seconda fascia affronteranno in casa ...La Lazio sarà tra le prime squadre a scendere in campo al via dell'ottava giornata di Serie A: i biancocelesti sono attesi in casa ...