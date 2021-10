Roger Waters si sposa per la quinta volta a 78 anni. La star dei Pink Floyd sui social: «Sono felice» (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roger Waters sposo per la quinta volta. La star del rock, a 78 anni, non sembra voler smettere di credere nell’amore. L’annuncio delle nozze con Kamilah Chavis arriva dai suoi profili social. Il fondatore dei Pink Floyd ha annunciato sui suoi principali canali social, attraverso una bellissima gallery, il matrimonio con Kamilah Chavis. È la quinta volta per il rocker britannico che ha detto il fatidico “sì”: la prima volta fu nel 1969 al fianco di Judith Trim, un’amica d’infanzia. Roger Waters e Judith Trim divorziarono nel 1975. Nel 1976 l’artista sposò l’artistocratica britannica Carolyne Christie ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 15 ottobre 2021)sposo per la. Ladel rock, a 78, non sembra voler smettere di credere nell’amore. L’annuncio delle nozze con Kamilah Chavis arriva dai suoi profili. Il fondatore deiha annunciato sui suoi principali canali, attraverso una bellissima gallery, il matrimonio con Kamilah Chavis. È laper il rocker britco che ha detto il fatidico “sì”: la primafu nel 1969 al fianco di Judith Trim, un’amica d’infanzia.e Judith Trim divorziarono nel 1975. Nel 1976 l’artista sposò l’artistocratica britca Carolyne Christie ...

rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Roger Waters si è sposato (per la quinta volta)! Guarda l'annuncio con le foto pubblicate… - f_uccheddu : RT @senza_n0me_: Roger Waters si è risposato per la quinta volta, a 78 anni. Io ci vedo tantissimo amore per la vita e tanta capacità di s… - senza_n0me_ : Roger Waters si è risposato per la quinta volta, a 78 anni. Io ci vedo tantissimo amore per la vita e tanta capacità di sognare ancora - MarianoGallarat : 'Nick Mason: 'Sono davvero sbalordito nel sentire le parole di Roger Waters'' - MarianoGallarat : 'Roger Waters si è sposato per la quinta volta a 78 anni: tutte le foto del romantico sì' -