Roger Waters si è sposato per la quinta volta a 78 anni | ecco chi è la 43enne che fino a cinque anni fa era la sua autista – FOTO

Roger Waters si è sposato per la quinta volta a 78 anni: ecco chi è la 43enne che fino a cinque anni fa era la sua autista

Il co-fondatore dei Pink Floyd Roger Waters si è sposato per la quinta volta con una donna di 43 anni che fino a cinque anni era la sua autista. Lo stesso Waters ha annunciato il matrimonio con Kamilah Chavis mettendo su Instagram le foto dei festeggiamenti nella sua tenuta degli Hamptons. "Sono così felice, finalmente qualcuno che si prende cura di me", ha commentato il cantante, 78 anni, in una frecciata alle precedenti quattro consorti: la ceramista inglese Judy Trim, seguita dall'aristocratica Carolyne Christie, l'attrice Priscilla Phillips e la cineasta Laurie, da cui ha divorziato nel 2015.

