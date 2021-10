Robin Williams, sua figlia commenta il video dell'imitazione di Jamie Costa: "Basta, per favore" (Di venerdì 15 ottobre 2021) La figlia di Robin Williams, Zelda, ha visto il video in cui Jamie Costa incarna suo padre e ha chiesto agli utenti social di smettere di inviarle il filmato. Zelda Williams, la figlia del compianto Robin Williams, ha visto il video dell'imitazione di Jamie Costa in cui l'attore interpreta suo padre e ha chiesto ai fan di "smetterla di inviarle il filmato". Nel video Costa ritrae Robin nell'era Mork & Mindy, in particolare il 5 marzo 1982, ovvero il giorno in cui ha appreso che il suo amico e collega John Belushi era morto per overdose. Jamie ha pubblicato la clip ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ladi, Zelda, ha visto ilin cuiincarna suo padre e ha chiesto agli utenti social di smettere di inviarle il filmato. Zelda, ladel compianto, ha visto ildiin cui l'attore interpreta suo padre e ha chiesto ai fan di "smetterla di inviarle il filmato". Nelritraenell'era Mork & Mindy, in particolare il 5 marzo 1982, ovvero il giorno in cui ha appreso che il suo amico e collega John Belushi era morto per overdose.ha pubblicato la clip ...

Advertising

Screenweek : #RobinWilliams rivive in un corto con #JamieCosta i fan vogliono un film - cinemaniaco_fb : ?????????????? Harry Potter: Robin Williams voleva entrare nella saga in questo specifico ruolo - BestMovieItalia : Harry Potter: Robin Williams voleva entrare nella saga in questo specifico ruolo - - FedEnRicc : RT @JamesLucasIT: Questa scena fu brillantemente improvvisata da Robin Williams, la reazione di Matt Damon è autentica. - AndreaGiunchi : Ma che resti lì e che esca tipo Robin Williams da Jumanji nel duemilaemai. -