Roberto Gualtieri chiude la campagna elettorale a Piazza del Popolo con Nicola Zingaretti | ' Vinceremo e saranno 5 anni appassionianti'

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Gualtieri

Circa 5 mila persone, secondo gli organizzatori, in piazza del Popolo per la chiusura della campagna elettorale del candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra,. Tra gazebo bianchi e bandiere di tutte le liste che hanno sostenuto la candidatura dell'ex ministro dell'Economia,è arrivato alle 17:30 in piazza ed è stato accolto dal ...Fu così che nel 1991 il futuro ministro dell'Economia,, si rivolse proprio al professionista più discusso della capitale. E bussò alla porta di Michele Di Ciommo, l'uomo che prima ...Un ballottaggio che vedrà contrapposti Enrico Michetti del centrodestra e Roberto Gualtieri del centrosinistra. Il rappresentante del Pd ha parlato oggi durante il confronto tv del TgR Lazio anche del ...Il centrodestra ha chiuso la campagna elettorale, in vista del ballottaggio per il sindaco di Roma, in piazza di Campo de' Fiori.