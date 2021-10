Riscossione | Ecobonus auto | incentivi | il nuovo pacchetto fiscale varato

(Di venerdì 15 ottobre 2021)conin arrivo. Novità varate dal governo con il consiglio dei ministri di venerdì 15 ottobre, che ha dato l’ok al Decreto2021. Ci sarà innanizutto più tempo per pagare le rate di rottamazione e saldo e stralcio. Ma non solo: verrà anche rifinanziato il fondomotive, che permette di avere agevolazioni sull’acquisto diamiche dell’ambiente e a basso impatto inquinante. Inclusa nella bozza del Dlc’è anche la semplificazione delle norme sul patent box, il regime opzionale di tassazione per i redditi d’impresa. Inoltre trova anche spazio la materia lavoro, con diverse misure di rifinanziamento cassa integrazione per ...

E' stato rifinanziato per il 2021 con 100 milioni di euro il fondoper l'acquisto di ... Nel decreto dovrebbero state accolte le richieste delle commissioni Finanze sulla, con ......riunione ad hoc in cui è stato rifinanziato per il 2021 con 100 milioni di euro il fondo... Nel decreto dovrebbero state accolte le richieste delle commissioni Finanze sulla, con ...Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto fiscale . Trapela Dalla riunione ad hoc in cui è stato rifinanziato per il 2021 con 100 milioni di ...Tra le nuove misure del Decreto fiscale ci dovrebbe essere anche una nota sulle cartelle esattoriali che dovrebbe prevedere uno spostamento dei pagamenti a 150 giorni. E’ quanto si apprende da fonti d ...