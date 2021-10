Riscatto laurea gratuito | a chi è rivolto | come funziona e quanto costerebbe allo Stato

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma - Sì alla proposta didellada indirizzare alla pensione di garanzia per i giovani, ma attenzione ai costi: ilsi tradurrebbe in un esborso importante ...

Cos'è ildellaA chi è rivolto e titoli di studio Sistemi "retributivo" e "contributivo"agevolato e costi Cos'è ildellaIldellaè un'..., quando conviene Dal 2019 è possibile usufruire deldellaagevolato. Esso consente ai beneficiari di versare i contributi per un importo pari a 5.200 euro per ogni ...La proposta è sostenuta dal presidente dell'Inps, Pasquale Tridico. In Germania si riscattano senza pagamento anche due anni delle superiori ...Massimiliano Jattoni Dall’Asén per www.corriere.it Un costo per lo Stato tra i 4 e i 5 miliardi all’anno (ma in Germania riscattano anche lo scuole superiori) «Il riscatto della laurea ha due caratter ...