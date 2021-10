“Ricordati piazzale Loreto” | vandalizzato il comitato elettorale di Michetti

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Stelle a cinque punte delle brigate rosse, insulti e minacce. Così, questa mattina, il candidato sindaco del centrodestra, Enrico, ha trovato la sede del suo. Scritte sui muri: “Fascista”, poi intimidazioni: “di”. Nella notte alcuni vandali si sono introdotti nella sede sfregiandola. Dura la replica del candidato sindaco: “Stelle a cinque Punte delle Brigate Rosse e minacce di morte contro di me. Sono sconcertato. Il nostroè stato profanato econ le stelle a cinque punte delle Brigate Rossa,fascista e richiami a”. Ha commentato ancora: “Questo è il risultato del clima di odio che si è creato intorno ...

Adnkronos : 'Fascista' e stella Br: scritte al comitato elettorale #Michetti.

La seconda su un muro adiacente recita 'fascistaLoreto'. 'Nella notte criminali comunisti vandalizzano con scritte la sede del comitato Michetti: appaiono la stella a cinque punte ...Un gesto assolutamente da condannare, figlio sicuramente delle vicende che in queste ultime settimane riguardano la destra. "Fascista", "Loreto", sono le scritte - con una stella a cinque punte - che durante la notte sono apparse fuori una sede del comitato elettorale di Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma. Le ...AGI - Scritte 'fascista' e una stella a 5 punte sono comparse nella notte sulla sede del comitato elettorale di Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma del centrodestra, in via Antonio Malfante, ne ...Stelle a cinque punte delle brigate rosse, insulti e minacce. Così, questa mattina, il candidato sindaco del centrodestra, Enrico Michetti, ha trovato la sede del suo comitato elettorale. Scritte sui ...