“Ricordati di piazzale Loreto” | Michetti | «Sono turbato da tanto odio Ma ora pensiamo a vincere»

(Di venerdì 15 ottobre 2021) “Sì,molto”. Così Enrico, ospite a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, parlando delle minacce di morte e le scritte contro di lui firmate con la stella delle Br apparse sui muri del comitato elettorale. Un brutto risveglio per il candidato del centrodestra, vittima in queste settimane di una incredibile campagna dida parte della sinistra. Che, con la grancassa della stampa amica, ha trasformato la sfida per la conquista del Campidoglio in una guerra all’ultimo sangue contro presunti fascisti riesumati dalle ceneri.dalle minacce, io moderato “Iosempre stato dell’Azione cattolica“, dice l’avvocato sfidante di Gualtieri. “Ho scritto sui principi fondamentali della Carta costituzionale. Mi hanno ...

'Fascista, ricordati Piazzale Loreto' e per firma una stella a cinque punte. Questa una delle scritte, assieme a 'fascista', comparse davanti al comitato del candidato di centrodestra a Roma Enrico Michetti. Gli encomi per gli agenti che si sono distinti in operazioni di servizio ma anche le pergamene di riconoscimento a tredici neo pensionati. "L'intollerabile aggressione di stampo fascista alla sede nazionale della Cgil deve essere condannata con forza da ogni sincero democratico nel nostro Paese, per questo le Acli saranno in piazza San G...